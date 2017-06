JONCAS, Ghislaine Castonguay



À son domicile, le 23 juin 2017, est décédée entourée de l'amour des siens, à l'âge de 75 ans et 10 mois, dame Ghislaine Castonguay, épouse de feu monsieur Eugène Joncas. Elle était la fille de feu Marcellin Castonguay et de feu Adrienne Joncas. Elle demeurait à Sainte-Louise, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances auElle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Jeannine Bouchard), Jeannine (Lauréal Gamache), Clément (Lucie Bois); ses petits-enfants: Sabrina Joncas (Jonathan Chouinard), Jonathan Bois (Andréanne Jean), Johannie Bois (Michaël Gosselin), Jason Joncas, William Joncas; ses arrière-petits-enfants : Isaac, Juliette, Jérémy. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Carmen (feu Roger Joncas), feu Jean-Paul (Suzanne Gamache), Jean-Claude, Jean-Luc (Colette Joncas), Pauline (feu Raymond Lajoie), Réal (Gaétane Deschênes), Robert (Albertine Bélanger), feu Paul-Émile (Johanne Mercier), Marie-France, Hélène (feu Eddy Maheu), Marcellin (Marielle Bernier); et de la famille Joncas: Jeannette (feu Alphonse Lord), Hélène (feu Armand Pellerin), Eustache (feu Jeannine Joncas), feu Jean (feu Jacqueline Gagnon), feu Adrien (Armande St-Pierre), Cléophase, feu Julien. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant des services à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, leur attention et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. (Des formulaires seront disponibles au salon). Direction funéraire :