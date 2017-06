DUSSAULT, Monique



Au CHSLD Jeffery Hale de Québec, le 25 mai 2017, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédée madame Monique Dussault, épouse de feu Léo Leclerc, fille de feu madame Anne-Marie Dussault et de feu monsieur Lucien Dussault. Elle demeurait à Québec et a travaillé longtemps à Radio-Canada.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Elle laisse dans le deuil sa sœur Liliane, neveux, nièces, belle-famille et amis pour aller rejoindre son Léo après une courte séparation.