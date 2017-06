BLOUIN, Irenée



À l'Hôpital St-Sacrement, Québec, le 17 juin 2017, à l'âge de 79 ans 3 mois, est décédé monsieur Irenée Blouin, époux de dame Blandine Thomassin. Né à Québec, le 23 février 1938, il était le fils de feu dame Marie-Anne Verreault et de feu monsieur Antonio Blouin, il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Blandine, monsieur Blouin laisse dans le deuil sa belle-fille Nancy Letarte (feu Daniel); ses petites-filles Claudia et Marie-Pier; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gaston (feu Louisette Ferland), Lucien (Yolande Baril), Ghislaine, Colette (Nelson Lynch), Denise (Richard Plourde), Gilles (Solange Pelletier), Colette Lelièvre (feu Jean-Paul), Gilles Lessard (feu Jeannine); de la famille Thomassin: Bernadette (feu Roger Duchesneau), Gérard (Denise Larouche), Camil (Lise Gagnon), Louisette Vallée (feu Paul) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Irenée était également le frère de: Pauline (Georges Rousseau) et le beau-frère de: Adrienne Thomassin (Roméo Greaves), Germaine Thomassin (André Amyot), Jeannette Thomassin, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de