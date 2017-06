À propos du supposé racisme systémique des Québécois

Apparemment, et selon les dires du Premier ministre Couillard, nous les Québécois, serions racistes et de façon telle que nous avons érigé celui-ci en système. Quelle belle nouvelle! De quoi donner à certains fédéralistes, de connivence avec certains groupes ethniques, du bois pour alimenter leur haine de nous.

Décidément, la nation québécoise francophone fait dur! Même s’il est vrai que nous somme enviés par le reste du Canada pour notre joie de vivre et notre amour de la vie, il est certain qu’ils vont regarder ces audiences avec délectation pour nous haîr encore plus. Car que ce soit vrai ou faux, eux vont croire qu’on est racistes au cube.

Tout ça parce qu’on espère de nous l’impossible. Soit de bien vivre et de nous accorder avec des immigrants avec lesquels nous n’avons pas d’affinités. Cette Commission sur le racisme systémique risque d’être une rigolade. Cette opération qui aura l’apparence d’un procès, permettra aux anti-francophones de chier sur nous à plein. Les préjugés vont sortir à la pelle dans les divers mémoires qui seront présentés pour nous accuser et nous rendre coupables.

Sans parler de la remise à l’ordre du jour du vieux dicton qui veut que les Québécois se mangent entre eux la laine sur le dos et se plaisent à se dénigrer. Mais attention Monsieur Couillard, vous et vos confrères allez peut-être frapper un mur. Au lieu de dissiper chez nos concitoyens la peur qu’ils ont de l’étranger, vous allez peut-être la rallumer encore plus. Comment allez-vous faire si le sentiment xénophobe que vous souhaitez combattre par votre Commission se met à augmenter encore plus?

Âme mature

Plusieurs citoyens, dont moi-même, sommes d’accord avec vous que le point de départ de la mise sur pied de cette Commission repose sur une exagération des réticences manifestées par les Québécois envers les communautés, en particulier la musulmane, dont ils ne partagent pas les coutumes. Comme la majorité des humains, incluant les musulmans, nous avons un fonds de racisme. Mais de là à dire que celui-ci est systémique, il y a une marge à ne pas franchir. Espérons que l’exercice ne fasse pas plus de mal que de bien.