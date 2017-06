TARDIF, Simone Gagnon



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 juin 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Simone Gagnon, épouse de feu monsieur Alfred Tardif et fille de feu monsieur Lucien Gagnon et de feu dame Irène Richard. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer et autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène Tardif (Jacques Larochelle), Richard Tardif (Lucie Côté); ses petits-enfants: Andréanne Larochelle (Alexis Couillard), Jean-Philip Larochelle et Maxime Larochelle. Elle était la sœur de: feu Charles-Eugène Gagnon (feu Georgianne Lavoie), feu Raymond-Marie Gagnon (Berthide Lévesque) et la belle-sœur de: feu Alma Tardif, feu Léo Tardif, Marie-Anna Tardif, feu Joseph Tardif (feu Jeannette Bérubé), feu Annette Tardif, feu Simonne Tardif et feu Robert Tardif. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur dévouement, ainsi qu'un merci spécial à Mme Diane Cadieux de la Résidence Au fil du temps de Berthier-sur-Mer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la