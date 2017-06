SOUCY, Lucille Daigle



À son domicile, le 27 juin 2017, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée dame Lucille Daigle, fille de feu Lucien Daigle et de feu Lumina Guénette, épouse en premières noces de feu Paul-Émile Maheux et en secondes noces de monsieur Normand Soucy. Elle demeurait à Val-Bélair.La famille vous accueillera 1 heure avant la cérémonie pour les condoléances. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Normand; ses enfants: Lise, Johanne (Yves Rochette), Sylvie, Michel, Martine (Gérald Dufresne), Ginette, Pierre (Anick Bédard) et Nathalie; ses petits-enfants: Janie, Mélanie, Véronique, Bobby, Chantal, Éric, Patrick, Joanie, Raphaël, Cassandra, Kélie, Mathieu, Élyssia, Jade, Tom et Alysson; ses arrière-petits-enfants: Julianne, Mérélie, Kayliane, Mickael, Noémie, Xavier, Élyana et Antoine. Ses frères Paul-Émile (Jacqueline Lachance) et feu Aurélien; ses sœurs Jeannine (feu Roland Deschênes) et Gisèle (feu Yvon Falardeau); ses-beaux-frères et belles-sœurs de la famille Soucy: feu Fernand, Énoïl (Louisette Muller), Noëlla (feu Harcourt Pelletier et feu Earl Myers), Jeanne (feu Claude Picard) et feu Sr Gaëtane r.h.s.j. ainsi que de nombreux cousins, cousines et parents des familles Daigle, Guénette, Deschênes, Falardeau, et de nombreux ami(e)s.