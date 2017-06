BÉRUBÉ, Juliette Fiset



Au Centre d’Hébergement d’Assise, le 27 juin 2017, à l’âge de 96 ans, est décédée dame Juliette Fiset, épouse de feu monsieur Marius Bérubé. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance. La famille vous accueillera à l’église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Pierre, Madeleine (Jacques Carrier), Marie-Paule (Pierre Demers), Michel (Hélène Francoeur), André (Hélène Fillion), Hélène (Martin Gaudreault) et Monique (Ghislain Arseneault); ses petits-enfants : Mélanie, Caroline, Julie, François, Josée, Émilie, Dominic, Marc-André, Vicky, Joanie, Francis et Étienne; ses arrière-petits-enfants : Charles, Kamélia, Ariane, Aline, Justin, Élisabeth, Liam, Yohan, Laurence, Edouard, Arnaud, Alex, Maxim et Charlie. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Alice Fiset (feu Hervé Fiset), feu Robert Fiset (Géraldine Blondeau), feu Charles Bérubé (feu Jeanne-D’arc Bruyère), feu Ange-Emma Bérubé (feu Charles-Émile Beauchamps), feu Jean-Paul Bérubé (feu Juliette Guénard), feu Georges Bérubé (feu Lucienne Dubuc) et feu Lucien Bérubé (feu Madeleine Pageau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, www.cancer.ca ou à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques (section Lévis), 4060 Boulevard Guillaume-Couture, Bureau 104, Lévis (QC) G6W 6N2 tél. : 418 830-1515.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.