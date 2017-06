Adele fait une annonce qui risque de déplaire à plusieurs fans

Dans un mémo rédigé et inséré dans le programme de sa tournée lors de son dernier concert à Londres, Adele a annoncé une nouvelle qui risque de déplaire à plusieurs fans de la chanteuse.

Celle derrière les succès Hello et Someone Like You ne semble pas avoir particulièrement aimé la vie sur la route. Alors qu'elle est à Londres pour ses derniers spectacles dans le cadre de sa tournée 25, Adele ne pense pas revenir sur scène de sitôt... sinon jamais!

Adele avait déjà déclaré sur scène à Auckland ne pas être certaine d'entreprendre une autre tournée. Il semble qu'elle soit plus sérieuse qu'on l'estimait au départ, si on se fie au message qu'elle a adressé à ses fans par le biais d'une lettre écrite à la main.

«Partir en tournée est une chose particulière qui ne me convient pas tout à fait. Je suis une véritable ermite et je tire beaucoup de plaisir des choses simples de la vie. De plus, je suis une personne dramatique et je n’ai pas un historique de tournée très glorieux. Jusqu’à maintenant, il faut le dire! J’ai fait 119 spectacles et ces 4 derniers boucleront la tournée à 123. Ce ne fut pas facile, mais un plaisir absolu de l’avoir fait. Cette tournée, je l’ai fait pour vous. J’espère avoir un impact sur vous comme certains de mes artistes préférés ont eu sur moi. Et je voulais que mes derniers spectacles soient à Londres, parce que je ne sais pas si je reviendrai en tournée un jour et je souhaite que mon dernier spectacle soit chez moi. Merci d’être venus, pour votre amour et votre bonté. Je me souviendrai de tout cela pour le reste de ma vie. Je vous aime.»

À la lueur de son long message, on redoute que ce soit bel et bien la dernière fois que la chanteuse Adele partira en tournée.