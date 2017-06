Après 25 ans d’absence : des retrouvailles électrisantes pour UZEB

MONTRÉAL | Le groupe UZEB avait visiblement le cœur à la fête jeudi soir, alors qu’il renouait sur scène dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal, l’événement même où le public l’a entendu pour la dernière fois, en 1992. Un moment historique.

La foule de la salle Wilfrid-Pelletier aussi anticipait les retrouvailles – ardemment. À la levée du rideau, adeptes et autres fins connaisseurs ont aussitôt gratifié d’une longue ovation les membres d’Usèbe Jazz, nom que portait la formation à l’origine en raison de son premier spectacle offert un soir de la Saint-Eusèbe, il y aura bientôt 40 ans.

Les pièces «UZEB Club» et «New Hit» ont frappé fort en ouverture. Les lignes mélodiques de Michel Cusson, évoquant immanquablement la bande sonore de la série «Omertà» qui porte la signature de celui-ci, ont ravi, malgré un pépin technique, qui a brièvement interrompu la prestation.

«Vous êtes certainement les fans les plus fidèles et les plus patients. Vous vous rendez compte que notre dernier spectacle c’était 25 ans ? Il y avait une seule façon de revenir, et c’était de le faire ici», a dit Alain Caron avant de se replonger dans le temps sur «Junk Funk» et de voir derrière lui une section de cuivre arrivée en renfort.

Un trio tout en solos

Les non-initiés ont pu dès lors se frotter au jazz-fusion, littéralement mené de mains de «maîtres». Comme le veut le genre, le trio a multiplié les solos – de sublimes envolées instrumentales –, tout au long des morceaux qui composent son répertoire.

Virtuoses et tous au tournant de la soixantaine, le guitariste Michel Cusson, le bassiste Alain Caron et le batteur Paul Brochu ont refait la preuve de leur savoir-faire. Mais c’est surtout leur capacité à être aussi bien synchronisés sur des lignes rythmiques mises de côté depuis autant d’années qui a épaté la galerie.

Au moment d’écrire ces lignes, la soirée battait son plein sans les pièces «Lombards» ni «Spider», qui allaient plutôt se laisser désirer aux rappels.

Sans contredit, il s’agit d’un décollage réussi pour la tournée R3UNION, l’ultime tour de piste d’UZEB, qui traversera l’Atlantique dans les prochains jours pour débarquer en France, puis en Israël et en Italie, avant de revenir juste à temps pour le FestiJazz de Mont-Tremblant, du 2 au 6 août.