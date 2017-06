BERNIER, Joseph



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 27 juin 2017, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur Joseph Bernier, fils de feu M. Albert Bernier et de feu dame Marie Daigle. Il demeurait à Saint-Aubert, L'Islet. Les membres de la famille recevront les condoléances ausamedi, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Sont affectés par son départ ses cousins, ses cousines, les autres membres des familles Bernier et Daigle ainsi que ses ami(e)s. La famille remercie chaleureusement le personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et celui du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour son dévouement et les bons soins prodigués. Direction funéraire