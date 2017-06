Bfly veut ouvrir cinq boutiques pour enfants d’ici cinq ans

Bfly voit grand. L’entreprise de Québec prévoit ouvrir cinq boutiques expérientielles pour enfants au cours des cinq prochaines années, dont une à New York.

Mais avant de s’attaquer au marché de la Grosse Pomme, Bfly dévoilera le 8 juillet dans le quartier DIX30 à Brossard son concept unique de boutique pour enfants où 1000 papillons en liberté peuvent être observés avec des éclairages renversants.

« On a investi 5 millions $ dans un concept de boutiques expérientielles où les familles viennent à la rencontre de notre univers », souligne le cofondateur de Bfly, Élie Couture.

L’entreprise qui est connue pour ses bijoux pour enfants et ses livres jeunesse se lance maintenant dans le divertissement où des parcours interactifs sont offerts aux enfants et à leurs parents.

« L’espace que nous avons conçu au DIX30 s’inspire fortement de l’univers de nos livres », signale M. Couture.

5000 points de vente

Selon ce dernier, Bfly dit avoir mis cinq années à développer son concept de boutique, dont les produits sont actuellement vendus dans plus de 5000 points de vente au Canada, aux États-Unis et en France.

Après Montréal, Bfly soutient que son plan d’affaires est assez costaud alors que quatre autres ouvertures sont au programme.

« Si tout va comme prévu, on pense déjà à ouvrir une deuxième boutique à Québec l’an prochain. Les villes de Toronto, Edmonton (West Edmonton Mall) et New York sont aussi dans notre mire », a fait savoir M. Couture.

Vêtements et série télé

Outre des livres et des bijoux qui seront offerts dans la boutique, Bfly en profitera également pour lancer sa propre ligne de vêtements pour enfants.

Les deux cofondateurs de Bfly (Élie Couture et Stéphane Lavoie qui sont des cousins dans la vraie vie) tiennent absolument à garder le contrôle de la création et de la qualité de leur univers sur chaque produit commercialisé.

Bfly dit également travailler sur une série de dessins animés en partenariat avec la Société Radio-Canada (SRC). On pourrait ainsi voir apparaître les papillons de Bfly quelque part au petit écran l’an prochain.

« On travaille très fort pour que cela se réalise », avance M. Couture.