ROUSSEAU, Roger



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 27 juin 2017, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Roger Rousseau, fils de feu madame Alexina Perron et de feu monsieur Edmond Rousseau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 10h à 15h.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Monique (Sam Mc Laren), Jeannine (Marcel Isabel), Lauréat (Marie Deschênes), Raymond (Rita Deschênes), Thérèse (feu Edouard Savard), Lorraine (Lucien Deslauriers), Diane (Bernard Bégin); son filleul: Denis Deslauriers; plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines; ainsi que ses amis(es). Il était le frère de: feu Alphonse (Paulette Bilodeau), feu Louisette, feu Nicole. Un grand merci au personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.