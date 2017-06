Céline Dion ose le look sans pantalon

S’il y a quelque chose qui fait jaser dans les médias ces temps-ci, c’est bien la garde-robe de Céline Dion.

Celle qui est habillée par le styliste Law Roach ose avec ses looks qui poussent les frontières entre la passerelle et le prêt-à-porter. On vous avait d’ailleurs compilé ses meilleurs ensembles depuis les derniers mois.

Le look qui fait beaucoup couler d’encre depuis les dernières heures est celui-ci.

Ce qui attire immédiatement l’attention (et qui ne plaira certainement pas aux défenseurs des animaux) est le long trench en python qui vaut une petite fortune.

La diva québécoise a également estimé qu’un pantalon serait superflu, puisque ses bottes cuissardes de la marque Balmain couvrent tout ce qu’il faut.

Céline Dion et son styliste Law Roach continuent de surprendre les amateurs de mode et paparazzis qui se donnent un malin plaisir à photographier la star et ses looks surprenants.