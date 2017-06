Coeur de pirate , mais oui !

En ce beau jeudi qui ouvre officiellement la 38e édition du Festival international de jazz, le cœur était à la fête hier soir. De cette place des festivals qui accueillait non pas du jazz , mais du rock parfois acidulé, le pari était gagné. Des jeunes par centaines, une foule bigarrée, un ciel enfin clément, bref, c’était la joie et souhaitons-le : l’été. Pour cette préouverture, les programmateurs avaient misé sur ces voix qui se font entendre à l’étranger.



Du monde à la messe



Acceptant pour un soir de sortir de ma zone de confort, entendez le jazz, et autres satellites funk/soul, j’ai déambulé. Comme premier arrêt, Plant and Animals.

Une chouette formation au rock pesant, fort agréable à en juger par la réaction de la foule qui en redemandait. À partir de 19 h 30, direction la grande scène, qui attendait les poids lourds. Comme par miracle, le ciel s’était éclairci et nous apercevions une foule compacte à perte de vue. Là encore, la jeunesse du Tout-Montréal avait rendez-vous non pas avec la lune, mais avec le duo Milk & Bone.

Composée du duo de Camille Poliquin et Laurence-Lafond Beaulne, cette formation délivrait des rythmes évanescents, à la limite du simplisme qui aurait trouvé place dans un salon et non pas sur une grande scène. Malgré la joie communicative, si je me fie à la réaction de la foule, c’était vraiment mince.

Et vint Cœur de pirate

À 20 h 50, Béatrice Martin faisait son entrée. Ne la connaissant que par quelques apparitions ci et là, elle fut vraiment impressionnante. Que nous aimions ou pas son timbre de voix un peu haut perché, elle s’est mue en bête de scène, relevant le défi avec fougue et pugnacité. Passant allégrement de l’anglais au français, elle soutenait le rythme, puisait dans l’émotion sans jamais tomber dans la simplicité. Là encore, l’immense foule lui a donné une ovation à la hauteur. Nous avons quitté à 22 h 30, heure, ou Half Moon Run allait donner des ailes à cette jeunesse qui affluait , sourire aux lèvres.

Et ce soir :

À 19 h... scène extérieure... gratuit

Un immense coup de chapeau au regretté guitariste/chanteur Bob Walsh avec l’harmoniciste Guy Bélanger et ses amis... en reprise à 21 h

À 19 h 30... Salle Wilfrid-Pelletier

Le retour de la légendaire formation Uzeb... 25 ans après

À 20 h scène extérieure

Plus qu’une voix, une âme : la chanteuse Tami Neilson... courez et vous ne serez pas déçu