Couche-Tard pourrait livrer de la bière à domicile

Le géant du dépanneur Couche-Tard songe à lancer un service de livraison de bière à domicile dans ses établissements au Québec.

« On est en réflexion », a indiqué mercredi au Journal la porte-parole de Couche-Tard, Karine Grandmont.

Alimentation Couche-Tard dit avoir mené des études pour offrir ce type de service à ses clients dans ses dépanneurs. « Mais aucune décision n’a encore été prise à cet effet », a précisé la porte-parole de l’entreprise.

Couche-Tard, qui détient tout près de 600 dépanneurs au Québec, pourrait d’abord mener un projet-pilote dans certains établissements avant d’étendre ce service à l’ensemble de son réseau québécois.

Au Québec, les dépanneurs peuvent livrer de l’alcool à leurs clients depuis de très nombreuses années, mais pas les bars.

Un service en demande

Sur l’île de Montréal, l’entreprise Foodora offre depuis quelques mois le service de livraison de bière et de vin sur demande.

Par l’entremise de son application et de son site web, Foodora promet une livraison dans un délai moyen de 35 minutes par des livreurs à bicyclette.

« Dans la bière et le vin, le mois de juin qui n’est pas encore terminé a été fort à Montréal », fait valoir le porte-parole de Foodora, Matt Rice.

À Québec, l’entreprise Bière sans limite offre depuis plus d’un an le service de livraison de bière à domicile.

« On reçoit de plus en plus de commandes chaque jour. On est très en demande entre 17 h et 21 h», souligne le cofondateur de Bière sans limite, Jimmy Pelletier.

L’entreprise de livraison, qui fait affaire actuellement avec deux importantes accommodations spécialisées dans les bières de spécialités (Marché Pie-XII et Accommodation ChaLou), compte trois livreurs.

Bière sans limite offre un service d’abonnement mensuel à 6 $ par mois (avec livraison illimitée) ou des frais de 3 $ la caisse de 12 ou 4 $ la caisse de 24.

En Ontario

En Ontario, les magasins The Beer Store viennent de lancer un projet-pilote de livraison à domicile à Ottawa et à Scarborough.

Les clients de ces deux villes peuvent maintenant commander leur bière par le biais de la plateforme Beerxpress.ca.

Le tarif de base de livraison a été fixé à 8 $ et la valeur minimale d’une commande est de 20 $.