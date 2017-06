VACHON, Carmelle Ferland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le dimanche 11 juin 2017, est décédée à l'âge de 90 ans et 5 mois, madame Carmelle Ferland, épouse de feu monsieur Roland Vachon et fille de feu monsieur Joseph Ferland et de feu madame Rosa Fortin. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairesamedi de 9h à 13h15.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils Bernard Vachon (Kathy Fontaine) et les enfants de son époux: Nicole Vachon (Paul-Emile Lacasse) et Jean-Claude Vachon (Jeannine Laflamme); ses petits-enfants: Nathalie et Eric, Julie et Jean, Stéphanie et Vicki et ses arrière-petits-enfants: Marie-Pier, Zacharie et Benjamin. Elle était la sœur de: feu Maurice (feu Penny), feu Gildas (Thérèse Cloutier), feu Rose-Ange (feu Marc A. Nadeau) et feu Bertrand " surnommé Bébé " (Yvonne). De la famille Vachon, elle était la belle soeur de: Rosaire (Marielle Gagnon), Fidèle (feu Carmelle Plante), Maurice (feu Pauline Gagnon), feu Albina, feu Lauréat, feu Alexandrine, feu Joseph, feu Wilfrid, feu Raoul et feu Fernand. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de la Villa des Méandres de Saint-Léon-de-Standon et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8 ou à la Fabrique de Saint-Léon-de-Standon, 494, rue Principale, Saint-Léon-de-Standon (Québec) G0R 4L0 ou à la Fondation Casira, 104-37, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 1J1. Formulaires disponibles au salon.