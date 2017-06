BUSSIÈRES, Doris



Au CHUL de Québec, dimanche le 18 juin 2017, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Doris Bussières, époux de feu madame Rose-Alma Morissette. Il était le fils de feu monsieur Arthur Bussières et de feu madame Adéline Bertrand. Monsieur Bussières demeurait à Pont-Rouge. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Lorraine, Mario (Irène Tessier) et Pierre (Denise Larue); ses petits-enfants: Scott Hickey, Olivier (Roxanne Ouellet-Rioux) et Caroll-Ann Bussières et son arrière-petit-fils Lyam Bussières; sa sœur Liliane Bussières (feu Maurice Hardy) et son frère Gaston Bussières (Pierrette Defoy); sa filleule Barbara Lamy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre ses frères et sa sœur: Émilien, Maurice, Raymond, Henri, Léopold et Yolande ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morissette: Adrien, Lucien, Maurice, Marie-Jeanne, Germaine, Simone, Marie-Anna et Lucienne. Un remerciement spécial au personnel de la Villa Bon Chez Soi de Pont-Rouge et au département de gériatrie du CHUL de Québec. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 30 juin 2017 de 19h à 21h.; samedi, jour des funérailles, de 10h30 à 11h45.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fabrique Sainte-Jeanne de Pont-Rouge, 210, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3N 1N9. Les formulaires seront disponibles à l'église.