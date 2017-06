FRÉDETTE, Claude



À l'Hôpital Chauveau, le 20 juin 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Claude Frédette, époux de Michelle Prévost, fils de feu madame Rosianna Lague et de feu monsieur Aristide Frédette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Michelle, ses enfants: Patrick (Julie Boucher), Martin (Caroline Lachance et sa fille Alexe), sa petite-fille Marianne; ses frères et sœurs: feu Carmen (Jean-Paul Fournier), Lise (Laurent Jacques), Normand (feu Reina Bélanger), feu Gilles, Pierre (Colette Goyer), et Michel; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Prévost: feu Félicien (Jacqueline Goulet), Christiane (feu Jean-Guy St-Laurent), Rose (feu André Gagné), Rock (Carmelle Dion), feu Bernard (feu Ghyslaine Bélanger), Carmen (Laurent Labrecque), feu Viateur (Hélène Leroux), feu Jean-Noël, Nicole (Réal Théberge), Guy (Lina Guillemette), Francine (Robert Boucher), Benoît (Lise Proulx), feu Daniel et Bruno (Linda Therrien); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec Téléphone : 418 656-6241 Courriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.