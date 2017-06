BLANCHET, Hardy



À la Résidence Aviva, le 22 juin 2017, à l'âge de 98 ans et 2 mois, est décédé monsieur Hardy Blanchet, époux en premières noces de feu madame Émérentienne Vachon et en deuxièmes noces de madame Cécile Galipeault. Il demeurait à Charny.Il était le père de Lise, feu Claude (Christine Lavoie), Francine, Diane (Philippe Boutin) et feu Gaétan; le grand-père de Debbie, Steeve, James, Dave, Nancy, Mylène et Catherine; le beau-père de feu Francine Poitras (Isabelle, Josée et Suzie); le frère de feu Lawrence, feu Roland, feu Lucille et feu Roger; le beau-frère de feu Madeleine Vachon (feu Gustave Cantin), Jeanne-d'Arc Boies (feu René Ferland), Pauline Ferland (feu Auguste Vachon) ainsi que de Lucien, Gisèle, feu Jacqueline et Pierrette Galipeault. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. La famille tient à remercier spécialement le personnel soignant de la Résidence Aviva pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur passion pour leur travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.