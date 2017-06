Donald Ouellet en prison

Donald Ouellet a été arrêté mercredi et a comparu jeudi après-midi au palais de justice de Chicoutimi sous une accusation d’extorsion de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Karen Inkel, s’est opposée à sa remise en liberté en raison de ses antécédents et a demandé un délai de quelques jours pour que les enquêteurs puissent compléter la preuve accumulée contre l’accusé.