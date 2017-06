LECLERC, Marie-Véronique



À l'Hôpital Marie-Clarac de Montréal, le 22 juin 2017, à l'âge de 88 ans et 10 mois est décédée madame Marie-Véronique Leclerc fille de feu Joseph Leclerc et de feu Odélie Gosselin. Elle demeurait à Montréal, native de Sainte-Claire, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 11 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère: Thérèse et Alphonse ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fabrique de Sainte-Claire ou à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire