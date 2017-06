BILODEAU, Jean-Philippe



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 juin 2017, à l'aube de ses 46 ans, est décédé monsieur Jean-Philippe Bilodeau, fils de feu monsieur Bernard Bilodeau et de madame Gisèle Tremblay. Il demeurait à Québec. Une liturgie de la parole aura lieu à une date ultérieure. Monsieur Bilodeau laisse dans le deuil sa fille Laurence, sa mère madame Gisèle Tremblay, ses frères: Pierre et Louis (Geneviève Alain); sa sœur Marie-Christine (Jean-François Regis), ses neveux et nièces: Emmanuelle, Xavier, Pierre-Olivier et Justine; plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, son petit-neveu et de nombreux ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CLSC Québec Haute-Ville, à l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'aux intervenants du CRCEO pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don au CHU de Québec, à l'attention du CRCEO, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5.www.fondationduchudequebec.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison