Elle retarde un diagnostic de cancer et sa patiente meurt

Une médecin de famille de Sherbrooke risque d’être radiée trois mois pour avoir retardé le diagnostic de cancer d’une patiente aujourd’hui décédée en ne consultant jamais les résultats de sa radiographie du poumon.

La Dre Carina Gentiana Pusca a plaidé coupable mercredi, devant le Collège des médecins du Québec (CMQ), de ne pas avoir assuré le suivi médical requis par la condition «grave et sérieuse» de sa patiente en mai 2009.

Huit ans après les faits reprochés, l’omnipraticienne « ne s’explique pas » pourquoi elle n’a jamais consulté les résultats de sa patiente, mais a exprimé ses regrets et sa sympathie envers la femme dont le cancer a finalement été décelé deux ans plus tard et qui est morte en 2013.

Opacité visible

La patiente, dont l’identité ne peut pas être dévoilée, s’était présentée à l’urgence du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke en raison de douleurs à la poitrine, où elle a été évaluée par la Dre Pusca. Le même jour, elle a subi une radiographie du poumon comme prescrit par la médecin.

Dans sa plainte, la Dre Sylvie Tremblay, la syndique adjointe, indique que la Dre Pusca a laissé sans suite le rapport radiologique qui montrait une opacité visible mesurant environ 3 cm par 2 cm, alors que le radiologue suggérait d’autres examens dans les jours suivants.

Poursuite civile

Elle n’en a pas non plus informé sa patiente lors de son rendez-vous de suivi, retardant ainsi sa prise en charge et contrevenant ainsi à son Code de déontologie.

Selon la syndique adjointe, le système informatique jugé très fiable à l’hôpital de Sherbrooke a montré que le rapport radiologique était bien inclus au dossier de la patiente, en plus d’être resté 60 jours dans la pile de révision de la médecin avant d’être supprimé automatiquement.

Pourtant, elle était présente à 26 reprises à l’hôpital pour le consulter selon les listes de garde, pendant les deux mois suivant la visite de sa patiente.

Dans une poursuite civile de 635 000 $ déposée en 2013 devant la Cour supérieure contre la médecin et le CHU de Sherbrooke, la patiente alléguait que ce n’est que deux ans plus tard que son cancer a été découvert, lorsqu’elle a consulté son médecin de famille pour des maux de dos et des étouffements.

À ce moment, la masse sur son poumon avait grossi de près de 50 %, laissant un pronostic très sombre et peu de temps à vivre, peut-on lire dans le dossier, qui a toutefois été réglé hors cour par les parties.

La patiente subissait alors des traitements de chimiothérapie palliative, mais soutenait dans sa poursuite qu’elle aurait vaincu sa maladie si son cancer avait été diagnostiqué en temps utile.

Elle avançait aussi que le diagnostic tardif avait entraîné une dégradation importante de son état physique, minant sa qualité de vie et la privant ainsi de ses loisirs et ses projets.

Radiation de trois mois ?

D’un commun accord, le Collège des médecins et l’avocate de la Dre Pusca ont réclamé une radiation de trois mois à la suite de son plaidoyer de culpabilité.

La médecin de famille n’a aucun antécédent disciplinaire et elle a indiqué au conseil de discipline, qui doit rendre sa décision d’ici trois mois, qu’elle cochait dorénavant au fur et à mesure dans le système informatique tous les rapports dans sa pile de révision.