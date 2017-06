Erreur humaine accidentelle

« Le véhicule automobile est à traction intégrale et la cause de l’accident est clairement identifiée par le reconstitutionniste comme étant la mauvaise manœuvre du conducteur du tracteur. C’est suite à cette manœuvre précipitée qu’il a coupé la voie de la voiture venant en sens inverse. Le conducteur de l’automobile a alors effectué une manœuvre d’évitement en appliquant les freins, ce qui a causé le dérapage et l’impact », peut-on lire dans le rapport du coroner Sylvain Truchon.