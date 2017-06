CHOUINARD

Jeanne D'Arc Vachon



Au Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le lundi 19 juin 2017, est décédée à l'âge de 86 ans et 10 mois, madame Jeanne D'Arc Vachon, épouse de feu monsieur Henri-Paul Chouinard et fille de feu monsieur Jean Vachon et de feu madame Eugénie Loubier. Elle demeurait à Saint-Luc-de-Bellechasse.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Jean-Marc Morin), Gaétane (feu Claude Leblond), Denis (Carole Fortin) et Yvan (Loraine Audet); ses petits-enfants: Judith, Layla, Cassandre, Ariane, Danaé et Marjorie ainsi que ses arrière-petits-enfants: Dylen, Camille, Henry, Louka, Juliette et Tommy. Elle était la sœur de: feu Lucienne, feu Lionel (Alice Chouinard), feu Fernand (feu Mariette Pouliot), feu Gervaise (feu Louis Cloutier), Clément (feu Gervaise Lapierre), Aimée-Rose (Jean Corriveau), feu Clermont, Gisèle (feu Louis-Philippe Bourque) et Germain (Aline Pouliot). De la famille Chouinard, elle était la belle-sœur de: Alice (feu Lionel Vachon), feu Maurice (feu Céline Guillemette) et feu Aline (feu Lucien Corriveau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de la Villa des Etchemins de Lac-Etchemin et de l'Hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8. Formulaires disponibles à l'église.