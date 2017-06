ALEXANDRE, Lise Marquis



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB de Rivière-du-Loup, le 19 juin 2017, est décédée à l'âge de 69 ans et 8 mois Mme Lise Marquis, épouse de M. Robert Alexandre; fille de feu Mme Cécile Marquis et de feu M. Alexandre Marquis. Elle demeurait à Saint-André de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 30 juin de 19 h à 22 h et le samedi 1er juillet de 9 h à 10 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux, Robert Alexandre; ses enfants : Steve (Julie Boudreau), Dave (Louise Labelle), Joël, Jonathan (Hélène Bouchard); ses petits-enfants : Antoine, Anne, Clara, Cédric, Armonie, Loïc, Anaïs. Elle était la soeur de : Alain (Aline Ouellet), Richard (Diane Bergeron), Clément (Louiselle Ouellet), Gaston (Marlène Ouellet), feu André. Elle était la belle-soeur de : Elzéar (Thérèse Boucher), Cécile (feu Jean-Marc Michaud), feu Eva (Gaston Gosselin), feu Maurice (Gertrude Lavoie), Marie-Paule (feu Roger Boucher), feu Gabrielle, Denis (Nicole Racine), Denise, Henri (Gisèle Dubé), Jean-Louis (Shirley Ouellet), France (Bermance Richard), Aline, Normand (Carmenza Trujillo), Michel (Monique Dion), Colette, feu Hélène, feu Ernest, feu André. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue des Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. La direction des funérailles a été confiée à la