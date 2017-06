La 50e édition du FEQ à guichets fermés?

Le Festival d'été de Québec a vendu 133 500 laissez-passer jusqu'à maintenant et tout indique que son édition 50e anniversaire se tiendra à guichets fermés.



L'organisation a annoncé, jeudi après-midi, qu'il ne reste plus que 1500 billets à vendre pour le festival 2017 qui prend son envol dans une semaine et compte Metallica, The Who, Muse, P!nk et les Backstreet Boys parmi ses têtes d'affiche.

Plus que 1500 l-passer disponibles! Achetez le vôtre maintenant! #FEQ50 // Only 1500 passes left! Buy yours now! https://t.co/4djAWWHc0n pic.twitter.com/Eo0MvYfqMp — Festival d'été de Qc (@FestivalEteQc) 29 juin 2017

Une fois cette dernière série de billets écoulée, il sera trop tard, a cependant fait savoir la directrice des communications du FEQ, Luci Tremblay. L'organisation n'émettra aucun autre laissez-passer.

«C'est la dernière chance», a-t-elle affirmé.

Un simple calcul nous amène donc à 135 000 billets, s'ils se vendent tous évidemment, pour l'édition 2017. Un résultat qui surpasserait de quelques milliers le nombre de billets vendus en 2016.

La principale différence? L'ajout d'une zone avant-scène Argent capable d'accueillir 2000 personnes. La zone Or peut déjà en recevoir 3000 en plus des 2000 places assises dans les gradins inaugurés l'an dernier.

Comme c'est le cas depuis 2013, le FEQ n'émettra aucun billet quotidien. Par contre, il est possible d'acheter des passes avant-scène pour la plupart des concerts par le biais des principaux sites de revente. Encore une fois, l'appétit de certains revendeurs ne semble pas connaître de limite. Des billets pour voir Metallica et les Backstreet Boys sont affichés sur Stubhub à plus de 700 $ US.