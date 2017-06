La Fête du Canada de 1967 met la table à celle de 2017

Ottawa a organisé la plus grande Fête du Canada de son histoire en 1967 pour célébrer son centenaire en grandes pompes. Une foule record pour l’époque de 25 000 personnes ont assisté aux célébrations. Pour le 150e, c’est plutôt 500 000 personnes qui sont attendues demain sur la Colline du parlement. Retour dans le temps.

Affluence monstre à Ottawa pour le Jour du Canada

Photo courtoisie, CCN

25 000 spectateurs s’étaient réunis aux alentours de la Colline du Parlement le 1er juillet 1967, une foule record pour l’époque, d’après la CBC. La reine Élizabeth II était présente et elle avait présenté un gâteau géant de 9 mètres de haut.

En 2017, les autorités s’attendent à une foule encore plus grosse qu’au centenaire, un demi-millions de personnes devraient converger vers Ottawa ce weekend. La famille royale sera aussi présente. Le prince Charles a fait son arrivée au Canada aujourd’hui et assistera au spectacle du midi sur la colline et célébra le 50ième anniversaire de la Flamme du Centenaire.

La Flamme du Centenaire

La Flamme du Centenaire, aussi connue comme la flamme éternelle, occupe le parterre devant le parlement depuis 1967. Initialement construit, le monument devait être temporaire, mais devant la pression populaire il ne fut jamais détruit ainsi la flamme continue de brûler jour et nuit. Toutefois, elle a été éteinte à de rares occasions, principalement pour des raisons de sécurités.

Elle sera au centre des célébrations du 150e samedi.

Centre nationale des arts

Le centenaire du Canada a aussi laissé un lègue culturel important pour Ottawa. En 1967, le premier ministre de l’époque Lester B. Pearson a annoncé la construction du Centre national des Arts, un imposant complexe destiné aux arts et à la culture en plein coeur du centre-ville d’Ottawa. Le CNA a été construit au coût de 46 millions de dollars et 50 ans plus tard, pour le 150ième le gouvernement fédéral lui a offert une cure de beauté cette fois-ci au coût annoncé de 114,9 millions de dollars. Les visiteurs pourront visiter pour la première fois le CNA revampé samedi, le 1er juillet.

Ordre du Canada

Photo courtoisie, Gouverneur général

L’Ordre du Canada est distribué pour la première fois en 1967 aux Canadiens qui avaient accompli une réalisation majeure. Quelques jours avant

Maurice Richard, Thérèse Casgrain et Gabrielle Roy sont parmi les 100 premiers récipiendaires.

Photo Simon Clark

Depuis les 50 dernières années, plusieurs autres Québécois ont reçu ce mérite, dont Gregory Charles qui a été décoré en cette année du 50e anniversaire de l’Ordre du Canada.