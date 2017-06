Lancement des «démarches préparatoires» pour le Centre de biométhanisation

L’agglomération de Québec vient d’adopter un règlement détaillant « les travaux et démarches préparatoires à la construction du Centre de biométhanisation », un mégaprojet de 98,5 millions $.

Le projet « nécessite l’octroi des contrats de services professionnels et techniques en architecture, en ingénierie, en gestion environnementale ainsi qu’en toute spécialité requise », peut-on lire dans le document rendu public jeudi.

La Ville s’attend à recevoir une subvention de 54 millions $ pour la réalisation de cet équipement. Le règlement d’emprunt porte sur un montant de 73 millions $ remboursable sur une période de 15 ans.

Des travaux d’architecture, de structure, de mécanique, d’électricité, de génie et d’architecture de paysage sont notamment au menu.

Chaque année, le Centre devra avoir la capacité de recevoir et traiter 86 600 tonnes de résidus alimentaires et 480 000 tonnes de boues municipales pour les transformer par la suite en compost et en biogaz.

Résidus alimentaires

En incluant la construction du Centre et la collecte des résidus alimentaires, le projet représente un investissement total de 124,5 millions $, dont 64,3 millions $ à la charge de la Ville. Le reste de la somme sera assumé par le gouvernement provincial (43,6 millions $) et par le palier fédéral (16,6 millions $).

Il y a un an, la Ville avait accordé un contrat de 448 000 $ à la compagnie Terix-Envirogaz pour « l’ingénierie de concept du procédé » du futur Centre de biométhanisation.