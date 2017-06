Le Canada affrontera les États-Unis en novembre

Soccer Canada a annoncé jeudi que l’équipe nationale féminine affrontera la formation américaine le 9 novembre prochain, à Vancouver.

Les deux équipes joueront un deuxième match le 12 novembre, aux États-Unis. Grandes rivales, les Canadiennes et les Américaines s’étaient notamment affrontées dans un match mémorable en demi-finale des Jeux olympiques de Londres, en 2012.

«Il y a une rivalité entre nous parce que nous n’oublions pas Londres. C’est un souvenir qui va rester, a expliqué l’entraîneur-chef John Herdman. Mais ce que ce match nous offre au début de notre cycle de quatre ans, c’est une chance de tester un adversaire de classe mondiale avec une jeune équipe.»

Les États-Unis occupent le premier rang du classement mondial de la FIFA, tandis que les Canadiennes se situent au quatrième rang.

«Ce match nous donnera vraiment une bonne indication des manques que nous avons deux et trois ans avant la Coupe du monde féminine de la FIFA France 2019, et les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous espérons qu’il n’y en a pas beaucoup et que nous sommes sur la bonne voie pour devenir numéro un », a ajouté Herdman.