Le conducteur ivre déclaré coupable

Après quatre années de procédures, Jean-François Martel-Poliquin est finalement reconnu coupable d’avoir conduit en état d’ébriété et causé des lésions à un couple sur l’autoroute 170, près de Larouche.

La femme a été sévèrement blessée lors de l’impact et a dû être amputée ; son conjoint conserve de douloureuses séquelles.

Le 9 août 2013, l’accusé avait consommé de la bière pendant la journée et a embouti l’arrière de leur Oldsmobile 1957 dans la voie de droite de l’autoroute, près du commerce Recyclage Éric Desbiens, en début de soirée. Le couple circulait à 100 km/h et le conducteur ivre a tenté de leur imputer la responsabilité de la collision pendant le procès en affirmant que la victime lui avait coupé le chemin.

Le procès a pu démarrer en janvier 2017 et s’est terminé en avril après trois jours d’audience. Le verdict de culpabilité a été rendu hier dans une décision écrite de 20 pages.

Le juge Boudreault a rejeté le témoignage de l’accusé, en raison de ses déclarations contradictoires sur son scénario de consommation. Il avait aussi affirmé aux policiers ne pas avoir bu. Deux policiers et un témoin indépendant ont noté l’odeur d’alcool émanant de Martel-Poliquin après la collision.

Quant à la collision par-derrière, le juge écrit que l’accusé avait la possibilité de voir devant lui l’Oldsmobile et « que l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool a fait en sorte qu’il a mal évalué la vitesse réelle de son véhicule et les dangers y étaient associés. » Pour le magistrat, il n’y a aucun doute que percuter « carrément dans le derrière » d’un véhicule est « un comportement hautement inhabituel, à ce point aberrant, imprudent et incompatible avec le haut niveau de soin qu’on s’attend d’un conducteur sur une autoroute ».