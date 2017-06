Le SRB de Winnipeg génère des retombées jusqu’à Québec

La construction du service rapide par bus (SRB) de Winnipeg amène de l’eau au moulin pour Poitras Industries de Québec, spécialisée dans la fabrication de mobilier urbain. Pour la PME, il s’agit d’un contrat évalué à plus de 10 M$.

Pendant qu’à Québec, on tergiverse sur le SRB, le projet de la Ville de Winnipeg va bon train.

L’entreprise Poitras Industries, qui emploie 35 personnes dans le parc industriel Saint-Malo à Québec, vient d’effectuer la livraison des premières composantes du mobilier urbain.

« On a de la production à faire pour trois ans. Nous avons obtenu le contrat qui est lié à toute la famille associée au mobilier urbain et à la signalisation », a expliqué Guillaume Chabot, président.

Principalement, le contrat consiste à construire les abribus et des auvents (canopies) de 70 pieds de long pour les 15 stations en utilisant de l’acier, de l’aluminium, du verre et du polycarbonate.

« Cela comprend aussi des kiosques d’information, des bancs et des poubelles. On est au tout début. On a livré un bus stop devant le IGF Stadium. La prochaine étape est à l’automne, alors que nous allons livrer la première grosse station qui est l’Université du Manitoba », a fait part M. Chabot dans une entrevue au Journal.

Fondée en 1930

Cet intéressant contrat pour Poitras Industries a été signé en début d’année. Selon le président, le principal élément qui a joué en faveur de l’entreprise de Québec est l’étendue du portfolio.

Poitras Industries, fondée en 1930, possède une longue feuille de route tant au Canada qu’aux États-Unis. D’ailleurs, près de 80 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’extérieur du Québec.

« Depuis 2008, on fait beaucoup d’abribus et du mobilier urbain pour les villes. On s’est monté un CV au fil des ans. Ce qui compte, c’est l’expérience et la capacité de l’équipe de livrer dans les temps », a indiqué M. Chabot, qui a acheté l’entreprise en 2015 avec ses associés.

Sur mesure

Les activités de production sont concentrées à Québec. L’entreprise compte, entre autres, quatre designers industriels à l’interne et elle fait également affaire avec des sous-traitants pour certaines parties.

« Tout est fabriqué sur mesure, selon les besoins des clients », a fait savoir M. Chabot, dont le carnet de commandes est rempli jusqu’à l’année prochaine.

La tendance à la densification urbaine favorise le marché dans lequel évolue l’entreprise. Plusieurs villes en Amérique du Nord revoient en effet leurs aménagements qui présentent des signes de vieillesse. La mise en service du SRB de Winnipeg est prévue en 2019.

PME Inc. en bref

Capitale-nationale - Des pilotes habillés par Stephan/H

L’entreprise de vêtements pour pilote Stephan/H de Québec ne pouvait pas espérer mieux comme visibilité. La PME a été choisie pour habiller l’équipage du C150GO qui amorcera son tour du monde à bord d’un hélicoptère lors de la fête du Canada.

En effet, les pilotes Bob et Steven Dengler ainsi que Rob Dugal MacDuff porteront des vêtements techniques conçus et confectionnés dans son atelier de Québec.

L’équipage effectuera 38 000 km à bord d’un hélicoptère Bell 429 Global Ranger, une mission qui l’amènera à visiter en tout 100 aéroports dans 14 pays.

Il s’agit du premier tour du monde en hélicoptère effectué par des Canadiens. Les pilotes porteront les vestes et pantalons de vol de la collection Rotor.

« C’est un grand honneur pour l’équipe de Stephan/H d’habiller l’équipage du C150GO », a mentionné Carolyne Lemelin, gestionnaire de marque pour l’entreprise.

Les vêtements techniques Stephan/H ont été développés, testés et améliorés avec l’aide de pilotes d’hélicoptère afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

Lotbinière - 4 fromages au concours Sélection Caseus 2017

La Fromagerie Bergeron a annoncé récemment que quatre de ses fromages sont finalistes au prestigieux concours Sélection Caseus 2017.

Cette compétition met en présence plus de 226 fromages en provenance de 31 fromageries du Canada. Les gagnants seront dévoilés le 12 septembre au Musée national des beaux-arts du Québec.

Les fromages en nomination sont le Fin Renard, le Coureur des Bois, le Bergeron Classique et le Louis Cyr.