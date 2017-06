Les Flames tiennent à Kris Versteeg

Les Flames de Calgary ont réembauché l’attaquant Kris Versteeg en lui accordant un contrat d’un an, jeudi.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été dévoilées.

Versteeg, 31 ans, a disputé 69 matchs avec la formation albertaine la saison dernière. Il a inscrit 15 buts et 22 mentions d’aide pour 37 points, tout en affichant un différentiel de -3. Celui ayant porté l’uniforme de sept autres formations de la Ligue nationale a ajouté quatre points en autant de duels éliminatoires.

«L’aspect familial était le facteur le plus important pour moi, car je veux être près de la maison, de mes grands-parents et de toute ma famille, a commenté le hockeyeur de Lethbridge au réseau Sportsnet. Également, la direction empruntée par l’organisation me rend enthousiaste quant au futur ici.»

L’ailier droit fut un choix de cinquième tour, le 134e au total, des Bruins de Boston en 2004. Il a amassé 350 points, dont 146 filets, en 619 sorties dans le circuit Bettman.