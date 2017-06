Les maudits règlements de la pataugeoire

C’est pas pour me vanter (bon ok, un peu), mais j’ai trois enfants. Il m’arrive donc, pour passer le temps — et surtout parce que j’ai épuisé toutes les options de jeux auxquels mes héritiers peuvent jouer sans moi — de fréquenter la pataugeoire de mon quartier.

Aller à la pataugeoire, c’est facile : t’as juste à pogner les enfants et un grand sac dans lequel tu sacres des costumes de bain qui sentent le cani parce qu’ils ont jamais le temps de sécher, des serviettes en ratine, des bouteilles d’eau, de la crème solaire indice 165, des couches d’eau à 5 piasses l’unité et autant de Goldfish que peut contenir le seul Tupperware dont tu auras réussi à trouver le couvercle.

Après, il faut se trouver une place simili à l’ombre et pas trop mouillée et étendre des serviettes de plage pour pas que les enfants se râpent les foufounes sur le rebord de la piscine, transformé en parking à poussettes pour l’occasion. Note aux propriétaires de poussette: je suis consciente que c’est un genre de concours et qu’il faut absolument que vous montriez votre engin à quatre mille piasses à tout le monde, mais serait-il possible de laisser votre carrosse à la sortie de façon à ce qu’il reste de l’espace pour nous, simples mortels?

C’est après que les choses se corsent. Quand je suis vraiment chanceuse, je me dégote une place très loin des surveillants. C’est parce qu’ils sont pire que Ilsa la louve des SS, ces adolescents-là. Tels des hyènes sanguinaires, ils arpentent les lieux à la recherche de la plus minime entorse aux règlements.

Avant que ma naïveté vole en éclat par un bel après-midi de juillet, j’étais intimement convaincue que les règles de sécurité d’une pataugeoire étaient simples : surveille ton enfant, empêche-le de pisser dans l’eau. J’étais loin de me douter qu’on n’avait pas le droit de manger (même pas une gomme), sauf dans le périmètre de 15 cm réservé à cet effet, que je devrais sous peine d’accusation de grossière indécence enfermer et changer derrière les portes closes du chalet ma fille de 7 ans qui s’en sacre d’être tout nue devant tout le monde et, surtout, ne pas prendre de photo, d’un coup que je sois une pédophile. Ça, c’est sans parler du fait qu’il faut fournir un échantillon de l’ADN de mon costume de bain à chaque visite pour prouver que c’en est bel et bien un.

Je ne savais pas encore qu’un petit lifeguard de dix-sept ans avec True to myself tatoué en lettre gothiques sur le chest s’avancerait un jour vers moi pour me dire que, si je voulais me mettre les pieds dans l’eau tiède et pleine de pisse dans lequel mon fils de deux ans baigne tout l’été, je devais impérativement retirer mon short en jeans de façon à ce que le bas de mon bikini soit visible à la face du monde. J’étais aussi loin de me douter que, deux jours plus tard, ce figurant du remake d’Alerte à Malibu ordonnerait à mon chum de retirer son chandail pour marcher dans les quatre pouces de sa précieuse eau sous prétexte qu’elle risquait d’éclabousser son t-shirt tissé dans du coton maléfique briseur de filtreur. C’est comme si c’était leur religion, que le monde se mettent en bedaine.

C’est sans compter une amie à moi, dont la fille de 7 ans était la seule à se baigner dans la pataugeoire sous les yeux rayon laser de trois sauveteurs. L’un d’eux est venu exhorté mon amie à cesser de regarder son cellulaire. Elle a eu beau lui dire que son enfant savait nager, qu’elle avait suivi des cours de natation, rien n’y faisait. Elle devait ranger son téléphone et ne pas lâcher sa fille du regard même si, théoriquement, la petite est en âge de fréquenter la piscine municipale toute seule et d’aller se noyer dans dix pieds d’eau sans surveillance parentale aucune.

Je suis parfaitement consciente que ces règles de pataugeoire existent fort probablement pour des raisons pertinentes. Encore que j’en doute, parfois. Mais le zèle et le manque de discernement dont font preuve certains surveillants me jettent à terre. On dirait des cyborgs créés dans le sous-sol de l’hôtel de ville ou pire, des douaniers. Ou bien juste des ados sadiques qui prennent un malin plaisir à discipliner des gens en âge d’être leur prof de maths.

Sérieusement, je pense que je vais amener mes enfants se baigner à la prison de Bordeaux, cet été. Ça va être plus relaxe.