Les Oilers ne veulent plus de Benoît Pouliot

Les Oilers d’Edmonton ont confirmé jeudi qu’ils avaient placé au ballottage le nom de l’attaquant Benoît Pouliot dans le but de racheter son contrat.

L’ancien du Canadien de Montréal, des Bruins de Boston, du Lightning de Tampa Bay, des Rangers de New York et du Wild du Minnesota avait paraphé une entente de cinq ans et 20 millions $ avant la campagne de 2014-2015. Son salaire comptera pour 1,333 million $ sur la masse des Oilers lors des deux prochaines années.

Pouliot, 30 ans, a récolté huit buts et six mentions d’aide pour 14 points en 67 matchs avec la formation albertaine la saison passée, tout en affichant un différentiel de -5. Il a aussi été blanchi lors des 13 parties éliminatoires auxquelles il a participé.

Choix de premier tour, le quatrième au total, du Wild en 2005, le Franco-Ontarien a inscrit 244 points, dont 117 filets, en 551 rencontres de la Ligue nationale en carrière.