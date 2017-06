Les terrasses à découvrir dans la région de la capitale nationale

GATINEAU | Avec la saison estivale qui s’installe, le Journal vous propose un top 5 des meilleures terrasses à visiter en Outaouais et ses environs cet été.

Le Troquet : La terrasse cachée

Photo Samuel Blais-Gauthier

Les gens qui ne sont pas de région, et même ceux qui le sont, ignorent qu’il se terre une terrasse cachée dans la cour arrière du bistro Le Troquet à Gatineau. Une vraie trouvaille. En plein coeur du Centre-Ville de Gatineau, la terrasse du Troquet, qui contient une quarantaine de places, offre une ambiance intime et reculée avec une déco inusitée et vintage où de vieux vélos, des lumières et de vieux vinyles décorent le paysage. On se croirait dans sa propre cour arrière avec les arbres qui recouvrent la terrasse. L’endroit parfait pour deux amoureux, une première rencontre, ou encore une sortie entre vieux amis ou collègues de travail. Durant le jour, plusieurs travailleurs viennent prendre une bouchée alors que le soir, l’ambiance se met en mode 5 @ 7.

Lieux : 41 rue Laval, Gatineau.

Les 4 jeudis : La terrasse pour faire la fête

Photo Samuel Blais-Gauthier

La terrasse du café les 4 jeudis dans le Vieux-Hull est l’une des plus grandes terrasses de la région avec une capacité de 225 places. L’atmosphère y est à la fête. La clientèle est plutôt jeune et dynamique. Il y a généralement plus de gens debout à fraterniser un verre à la main que de gens assis à une table. Le café les 4 jeudis est réputé pour être l’endroit de l’été en Outaouais où la drague et le flirt est en rendez-vous, mais toujours dans une ambiance conviviale. De plus, le Café les 4 jeudis a aménagé un écran géant où sont diffusés des films, en semaine. L’institution offre aussi des spectacles gratuits où des groupes de la région se donne en prestation.

Lieux : 44 rue Laval, Gatineau.

La terrasse des BDT : Pour les amateurs de bière

Photo Samuel Blais-Gauthier

La terrasse des Brasseurs du temps (BDT) offre une superbe vue sur le ruisseau de la brasseries à Gatineau. L’édifice de l’établissement rappelle un vieux bâtiment des années 1800. La microbrasserie propose une variété d’une quarantaine de bières, toutes brassées sur place. La terrasse qui borde un cours d’eau offre un agréable paysage et contient quelque 250 places. L’ambiance y est décontractée. Les amateurs de bière y vont généralement pour socialiser autour d’un verre. Le pub Les Brasseurs du temps est la place pour partir à la découverte de nouvelles bières et de nouvelles saveurs.

Lieux : 170 rue Montcalm, Gatineau.

Le Warehouse : Une terrasse haute en couleurs

Photo Samuel Blais-Gauthier

La terrasse du restaurant Warehouse, située au centre-ville d’Ottawa, à quelques minutes de Gatineau, offre une vue imprenable sur le marché by, un endroit fort de la Capitale nationale. L’institution a aménagé sa terrasse, qui compte une soixantaine de places, sur le toit de l’édifice. Le jour comme le soir, les consommateurs de cocktails peuvent admirer le coeur d’Ottawa qui fourmille, dans une ambiance lounge et intime. Sur place, un bar a été aménagé et un barman est toujours en service. Idéal pour quelques amis qui souhaitent prendre un verre en discutant tout en prenant une bouchée, ou encore un couple qui souhaite une soirée électrisante mais intime.

Lieux : 77 rue Clarence, Ottawa.

La Cour Clarendon : Terrasses de la diversité

Photo Samuel Blais-Gauthier

La terrasse de la Cour Clarendon, située à deux pas du Parlement du Canada, est un incontournable. Il s’agit d’un micro village au coeur de la Capitale nationale qui offre une demi-douzaine de restaurants pour tous les goûts, un café, une librairie et des boutiques. Il y a aussi des airs de repos où les gens peuvent s’asseoir sur un banc de parc et lire un livre entourés de bâtiments du patrimoine fait de pierres et ornés de verdures. Ces terrasses qui communiquent tous entre elles offrent une ambiance rafraichissante, de détente et qui donne l’impression d’être dans l’oeil d’une tornade; alors que tout bouge à 100 miles à l’heure tout juste à coté, c’est le calme et le divertissement dans ce carré urbain.

Lieux : Aux abords de la rue Sussex Drive, Ottawa