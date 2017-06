Messi et Antonella, mariage tardif devant le gratin du soccer et Shakira

ROSARIO | Lionel Messi, 30 ans, et Antonella Roccuzzo, 29 ans, se marient à Rosario (Argentine): le gratin du soccer, Shakira, leurs enfants Thiago et Mateo seront là pour l’échange des consentements, avant une fiesta animée par des groupes de cumbia.

Ils auraient pu choisir pour leurs noces un château en Espagne, une plage de rêve dans les Caraïbes mais ils ont préféré leur ville natale de Rosario, port agro-industriel sur la rive droite du Rio Parana où se croisent les tankers chargés de soja cultivé dans la Pampa.

Malgré les 14 heures de vol depuis Barcelone, pratiquement tous ses coéquipiers du Barça ont fait le déplacement, dont Neymar, Luis Suarez, Javier Mascherano ou l’arrière-garde française Samuel Umtiti, Jérémy Mathieu et Lucas Digne.

Même les petites mains du club, masseurs, préparateurs physiques et responsables de la logistique, ont été conviées au festin par le quintuple Ballon d’or. En revanche, il n’a pas invité les dirigeants du FC Barcelone, ni Pep Guardiola, ni l’entraîneur sortant Luis Enrique, ni son ancien sélectionneur et rival dans le coeur des Argentins, Diego Maradona.

D’anciens coéquipiers en club, comme Cesc Fabregas, Samuel Eto’o, ou de sélection, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi ou Sergio Agüero, ne pouvaient pas manquer le rendez-vous.

Cérémonie et noce auront lieu à partir de 19h00 locale au Pullman City Center de Rosario, un complexe hôtel-casino situé tout près d’un quartier chaud et pauvre, Las Flores, base de Los Monos, un groupe de trafiquants de drogue qui sème la terreur à Rosario.

Pas d’enterrements

La sécurité a été renforcée dans les environs, 300 policiers sont postés sur les 21 km qui mènent de l’aéroport à l’hôtel, la municipalité a refait les espaces verts et éloigné les vendeurs ambulants et les laveurs de vitres installés aux feux tricolores.

La liste des invités comporte 260 noms et 157 journalistes sont accrédités pour couvrir l’évènement.

La robe de la mariée, créée par la Catalane Rosa Clara, qui a marié la Reine d’Espagne et habille Eva Longoria, est attendue avec impatience. Conçue à Barcelone, elle a voyagé par avion et a été livrée à Rosario, escortée par deux agents de sécurité. Le secret est bien gardé.

Depuis leur arrivée en Argentine le 19 juin, Antonella et son mari sont confinés dans leur propriété d’Arroyo Seco, près de Rosario, la retraite argentine du couple. Les deux tourtereaux se sont connus en 1996 et vivent en couple depuis 10 ans.

Des rumeurs d’enterrements de vie de garçon pour Lionel et de fête entre amies pour Antonella ont circulé. «Cela semble mission impossible, la ville est pleine de journalistes qui cherchent à capter des images d’eux», a confié une amie d’Antonella à une journaliste de l’AFP.

Seule fuite, l’ancien gardien du Barça José Pinto a divulgué sur Instagram une photo avec Messi en train de partager un «asado», le typique barbecue argentin, avec Gabriel Milito et un cadre du club, Pepe Costa.

Depuis mercredi, une douzaine d’avions privés transportant les invités venus d’Europe ont atterri à Rosario.

A l’aéroport, les curieux guettent l’arrivée des stars, mais surtout celle de la chanteuse colombienne Shakira, épouse de Gérard Piqué, compagnon de Messi au centre de formation de la Masia.

Dans les rues du quartier Las Heras, où a grandi Messi, on perçoit un air de fête chez ceux qui ne sont pas invités. Vendredi, «on va fêter ça, et j’espère que Leo et Anto, qui est aussi simple et sympathique que lui, auront de la chance», dit Damián Lugoni, 27 ans, vendeur de «choripanes», sandwich à la saucisse.