Moyens de pression et grève générale en vue à la STLévis

Sans convention collective depuis six mois, les 107 chauffeurs de bus de la Société de transport de Lévis (STLévis) ne portent plus leur uniforme depuis deux semaines. Le syndicat pourrait déclencher une grève générale illimitée «au moment jugé opportun».



Les chauffeurs de la STLévis sont désormais habillés en civil en application d’une consigne donnée par leur exécutif syndical. «Les 20 rencontres de négociations des derniers mois ont été infructueuses, a regretté le président du Syndicat Stéphane Girard. On ne veut pas prendre la population en otage, mais un avis de grève peut être envoyé à n’importe quel moment.»



Fin avril, un mandat de grève a été accordé à l’exécutif syndical à hauteur de 91 %.



M. Girard a évoqué une «amplitude de travail» (heures durant lesquelles les chauffeurs doivent demeurer disponibles) de 15h par jour, la sous-traitance, les coupures de service comme autant d’irritants pour la partie syndicale. «Les gens sont brûlés. Il y a 20 n% d’absentéisme. C’est énorme. Les gens n’ont plus de vie et ça coûte cher en heures supplémentaires», a-t-il souligné.



Même si l’employeur a proposé de nouvelles dates pour des pourparlers, le syndicat dit refuser de «retourner négocier sur des points qui ont déjà été réglés».



Direction mécontente

Michel Patry, président de la STLévis, a dit que l’usage de moyens de pression «ne (le) réjouit pas». Il espère néanmoins que les parties en arriveront à une entente et que la grève sera évitée.



Contrairement au Réseau de transport de la Capitale (RTC), la STLévis n’est pas soumise à la Loi sur les services essentiels.