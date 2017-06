Nickelback au Centre Bell : du gros rock convivial

MONTRÉAL - L'arrêt montréalais du «Feed The Machine Tour» de Nickelback était visiblement attendu, jeudi soir au Centre Bell, puisque les 10 000 personnes présentes leur ont réservé un accueil triomphal.

Le groupe a ouvert la soirée avec la chanson-titre de leur plus récent opus, «Feed The Machine», suivi de «Woke Up This Morning», «Savin'me» et d'un de leurs plus gros succès, «Photograph». La table était mise pour créer une ambiance de feu, d'autant plus que Chad Kroeger était en verve et multipliait les interactions avec le public.

Il a tout d'abord salué la foule en français, avant de féliciter le public d'avoir bravé la circulation pour se rendre au centre-ville. «Je sais que dans cette ville, le trafic est terrible», a-t-il lancé.

La soirée s'est ensuite poursuivie avec du gros rock tonitruant comme «If Today Was Your Last Day», «Somedays», «Hero» ou encore «Revolution».

Nickelback n'est plus dans l'outrance scénique de ses débuts. Le groupe a compris que sa musique suffit à enflammer les foules, que ce soit avec de nouvelles chansons de son dernier disque, sorti il y a quelques jours, ou des succès plus anciens.

Vaisseau spatial

Sur une plateforme qui ressemble à un vaisseau spatial, Daniel Adair se démène derrière sa batterie, tandis que Chad Kroeger, le guitariste Ryan Peak et le bassiste Mike Kroeger sont assez statiques derrière leurs micros. Le fond de scène est un énorme écran qui reçoit des projections de toutes sortes en relation avec ce qu'ils chantent, quand ce ne sont pas des gros plans sur les quatre gars.

Preuve que le quatuor prend du plaisir dans cette tournée, ils changent leur «pacing» du spectacle régulièrement. Un tiers du show de Montréal était différent de celui donné, il y a deux jours, à Toronto.

Chad et Ryan ont ensuite plaisanté sur le fait qu'ils essayaient désespérément de parler français, avant de se commettre en disant: «Je t'aime Montréal.»

Doté d'un charme naturel, le groupe fait résonner deux décennies de succès, sans fioritures, avec une énergie et une sympathie communicatives. Et le public en redemande !

Ils avaient bien entendu garder «Gotta Be Somebody», «This Afternoon» et «How You Remind Me» pour le rappel.

En première partie, les groupes Daughtry et Shaman’s Harvest ont eu du mal à réchauffer l'atmosphère, malgré leur détermination et leur rock assourdissant.