Parc des Fondateurs: un voleur de balançoire recherché

STONEHAM | La balançoire parent-enfant de l’aire de jeux du Parc des Fondateurs de Stoneham a été volée la fin de semaine dernière.



Cette balançoire payée par des fonds publics est facile à identifier avec son aspect hors norme. Le module était très prisé par les parents et leurs enfants.



Le vol a été rapporté à la Sûreté du Québec. Les informations concernant ce vol peuvent être transmises au 418 841-3911.



«Collectivement, nous sommes tous responsables de protéger nos infrastructures et équipements contre le vol et le vandalisme», a commenté la municipalité son sur site.



Devant cette situation, Stoneham installera des caméras de surveillance à certains endroits sur son territoire.



«Il en va de la protection et de la conservation de notre bien collectif», précise-t-on.

Le Parc des Fondateurs est situé au 119, 1re Avenue, Stoneham. Le parc comprend notamment la maison des jeunes, une patinoire, un skatepark, un terrain de soccer, un terrain de basketball, une piste BMX et un accès à la rivière Huron.

En 2016, le gouvernement avait annoncé une aide financière pouvant atteindre 330 710 $ pour le réaménagement du parc.