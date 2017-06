Pouvoir accru d’expropriation: Régis Labeaume pense avoir convaincu Martin Coiteux

À défaut d’avoir obtenu le pouvoir d’expropriation qu’il réclamait dans le projet de loi 122 au printemps, le maire de Québec est convaincu que ce n’est que partie remise à l’automne.



Régis Labeaume est plus confiant que jamais à la suite des discussions qu’il a eues cette semaine avec le ministre des Affaires municipales Martin Coiteux. Il dit avoir «fait la preuve» au ministre que les dispositions adoptées en fin de session manquaient de mordant sur le plan légal afin d’évincer les propriétaires délinquants qui laissent à l’abandon des bâtiments insalubres.



«Le ministre est d’accord, c’est juste qu’on ne s’entend pas sur les termes juridiques. La volonté est là. Il y a des avocats qui lui parlent (...) mais moi je suis convaincu que le ministre va être disponible pour qu’on puisse passer par l’omnibus. Je pense qu’il est prêt à faire des changements pour (le projet de loi) omnibus qui n’a pas été voté à la fin de la session mais qui va l’être à la rentrée», a-t-il prédit jeudi.



La semaine dernière, Régis Labeaume et le maire de Montréal Denis Coderre avaient convenu de faire front commun pour mettre de la pression sur le ministre Coiteux qui avait refusé de leur donner le pouvoir réclamé dans le projet de loi 122, disant craindre les «abus».



Amendes dix fois plus salées



En attendant de pouvoir aller jusqu’au bout des procédures d’expropriation, la Ville de Québec vient d’autoriser une hausse substantielle des amendes pour tenter de décourager les propriétaires délinquants.



L’amende maximale pour les infractions au Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions passe de 1 000 $ à 10 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ à 10 000 $ pour une personne morale. Il faut prévoir le double en cas de récidive. La Ville avait déjà annoncé son intention d’augmenter les amendes dans la foulée de l’adoption du projet de loi 109 sur le statut de capitale nationale en décembre dernier.