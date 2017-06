Proprio Direct passe à des intérêts ontariens

La consolidation dans le secteur du courtage immobilier s’intensifie. L’agence Proprio Direct de Laval passe aux mains du fonds d’investissement torontois Brookfield.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Le fonds Brookfield, qui gère des actifs de 250 milliards $US partout dans le monde, détient déjà au pays les bannières Royal LePage et Via Capitale.

Proprio Direct appartenait à des intérêts québécois depuis 25 ans. L’entreprise, dont le siège social est à Laval, compte tout près de 700 courtiers partout au Québec.

En 2010, Proprio Direct avait changé son modèle d’affaires au Québec en proposant aux particuliers de vendre eux-mêmes leur propriété avec l’assistance d’un courtier immobilier contre une «commission» minimale de 2 %.

Ce modèle d’affaires a connu beaucoup de succès au cours des dernières années au Québec.