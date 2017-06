Quel avenir pour la Dodge Grand Caravan?

On la croyait sur ses derniers miles. Et pourtant, la Dodge Grand Caravan est toujours en vie. Mais pour combien de temps encore?

Janvier 2016. Au Salon de l’auto de Détroit, Chrysler prend le monde automobile par surprise en dévoilant une toute nouvelle mini-fourgonnette, la Pacifica.

Ce qui surprend aussi, c’est que contrairement à la vieille Chrysler Town&Country qu’elle remplace, la Pacifica n’a pas d’équivalent chez Dodge. Dès lors, le destin s’annonce bien évident. La Dodge Grand Caravan est vouée à la mort.

Même Daniel Labre, responsable des relations publiques pour Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en semblait persuadé. «La Grand Caravan va demeurer pour une autre année, puis après ça, on va laisser toute la place à la Pacifica», m’expliquait-il alors.

Chrysler Pacifica Chrysler

Toujours en poste

Un an et demi plus tard, la Chrysler Pacifica est chez les concessionnaires depuis un bon bout de temps déjà. Et pourtant, la Dodge Grand Caravan est encore bien en selle.

J’ai recroisé Daniel Labre cette semaine lors d’une visite de l’usine FCA de Windsor, où sont justement construites la Pacifica et la Grand Caravan. J’en ai profité pour lui demander ce qu’il en était du statut de l’iconique minifourgonnette de Dodge. Et j’ai réalisé que le discours a changé pas mal.

Maintenant, plus un mot sur une éventuelle fin de production. FCA entend poursuivre la fabrication de la Grand Cravan à Windsor, Pacifica ou non.

Et bien franchement, ils seraient fous de faire autrement.

La Pacifica et la Grand Caravan ont beau être deux mini-fourgonnettes, mais une simple analyse permet de comprendre à quel point elles sont différentes, à quel point leur public cible n’est pas le même.

La Pacifica, offerte à partir de 36 495$, met l’emphase sur le luxe, le prestige. Elle veut prouver qu’on peut avoir de la classe, même avec des portes coulissantes et les enfants à l’arrière.

La Grand Caravan, elle, est une mini-fourgonnette assumée. Ce n’est pas la plus belle ni la plus luxueuse, mais elle est spacieuse et surtout beaucoup moins chère. Son prix de base est annoncé à 30 495$, et sachez que les promotions sont nombreuses chez Dodge.

Dodge Grand Caravan 2017

La plus populaire de la marque

Sans la Grand Caravan, on peut même se demander si la marque Dodge n’en viendrait pas à mourir.

Elles sont bien belles, les Charger et les Challenger, mais ce n’est pas avec des modèles comme ça que les vendeurs mettent du pain sur leur table. L’an dernier, la Grand Caravan a été le quatrième véhicule le plus vendu au Canada, toutes catégories confondues. Avec 51 349 unités écoulées, elle a mieux fait que des modèles bien établis comme le Ford Escape, la Hyundai Elantra ou la Toyota Corolla. Faut le faire!

Même aux États-Unis, le succès de la Grand Caravan est indéniable. Ses 127 678 unités vendues la placent au premier rang des ventes de la marque, tout comme chez nous.

Faudrait être aliéné pour se départir de son meilleur vendeur, vous ne trouvez pas? C’est comme si les Canadiens plaçaient Max Pacioretty au ballotage...

Bref, si Dodge en venait à discontinuer la Grand Caravan, je connais quelques vendeurs qui se chercheraient un nouvel emploi. C’est le pain et le beurre de la marque, rien de moins.

Sauf qu’un beau jour, Dodge devra bouger. La Grand Caravan n’a à peu près pas changé depuis presque 10 ans, et ça commence à paraître. Son bas prix suffit encore à charmer bien des gens, mais le statut quo ne pourra pas durer éternellement.

Éventuellement, FCA devra se prononcer. Soit elle présentera une nouvelle génération de la Grand Cravan, ou bien elle abandonnera le modèle pour laisser toute la place à la Pacifica.