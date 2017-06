Richard Hammond commente son terrible accident

Un peu plus de deux semaines après avoir frôlé la mort lors d’un spectaculaire accident de la route, Richard Hammond a commenté pour la toute première fois l’incident qui a embrassé sa Rimac Concept One.

L’animateur britannique a livré ses commentaires en compagnie du président de Rimac Automobili, Mate Rimac. Ce dernier explique à Hammond dans cette capsule d’une vingtaine de minutes de quelle façon l’accident s’est produit.

L’on apprend ainsi que la voiture a parcouru plus d’une centaine de mètres à partir du moment où elle a quitté la route, tandis qu’elle a effectué de nombreux tonneaux.

«Je savais que j’étais haut dans les airs et que la voiture allait inévitablement retomber, commente le coanimateur de l’émission The Grand Tour. J’ai même eu le temps de me dire “Mon Dieu, je vais mourir”. Je me souviens qu’une fois que le véhicule s’est immobilisé, j’ai demandé aux secouristes de me sortir du véhicule en me tirant par les bras puisque je croyais que mes jambes étaient brisées.»

En fait, c’est le genou d’Hammond qui était fracturé à ce moment. Cette blessure aura d’ailleurs nécessité une opération.

Le miraculé garde tout de même le moral, lui qui a toujours été reconnu pour son grand sens de l’humour.

L’interview réalisée par Drivetribe est disponible à partir de ce lien.