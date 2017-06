Rick and Morty dans Rocket League?

Le cartoon Rick and Morty est un vrai chouchou populaire. En plus d’être sur le point de lancer sa troisième saison, le show est de plus en plus présent dans le monde du jeu vidéo.

Le jeu de réalité virtuelle Rick and Morty a été un vrai hit auprès des gamers et des YouTubeurs. Il est donc normal de voir les personnages se faufiler vers d’autres jeux, comme Gang Beasts et Rocket League.

Ce n’est pas une blague: il y aura des antennes Rick and Morty dès le 5 juillet dans Rocket League, accessibles par les loot drops.

Il y aura également des «skins» de la série dans Gang Beasts et Move or Die, deux classiques indie un peu niaiseux, mais très amusants.

Les skins Move or Die sont déjà disponibles, mais on ne sait pas quand vont sortir les skins Gang Beasts.

Rick and Morty are hopping dimensions and coming to Gang Beasts! Big ups to @adultswimgames for making it happen. https://t.co/5vy22WelMb pic.twitter.com/ndAFHIFloI — Double Fine (@DoubleFine) June 28, 2017

En fait, on ne sait pas quand la troisième saison de Rick and Morty va sortir, non plus. Mais une chose est certaine: ce sera un autre hit.