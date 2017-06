Un autre rêve qui se réalise pour Marie-Philip Poulin

Marie-Philip Poulin l’avoue, le match préparatoire qui opposera le Canada et les États-Unis, le 22 octobre prochain au Centre Vidéotron, lui permettra de réaliser un autre rêve dans sa carrière de hockeyeuse déjà bien remplie.

Cette rencontre préparatoire en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018, permettra à Poulin de disputer une rencontre de calibre international pour la première fois, chez elle, à Québec.

« De jouer un match, ici, devant famille et amis, je ne pourrais demander mieux. Pour moi, c’est un autre rêve qui se réalise. J’espère aussi que ça va permettra aux jeunes hockeyeuses de rêver aussi », a-t-elle mentionné, jeudi, lors d’un point de presse qui confirmait la tenue du match du 22 octobre, tel que l’annonçait Le Journal, lundi.

EN ROUTE VERS LES JEUX

Le match du 22 octobre sera le premier d’une série de six face aux Américaines, en préparation pour les Jeux olympiques. S’il s’agit d’un événement qui sera spécial pour Poulin, il servira d’abord et avant tout de premier outil de mesure pour la formation canadienne, qui tentera de remporter une cinquième médaille d’or consécutive aux Jeux olympiques.

Ce ne sera certainement pas une tâche facile, puisque depuis la victoire canadienne aux Jeux de Sotchi, en 2014, les Américaines ont remporté les trois derniers Championnats du monde.

« On ressent toujours une pression chaque fois qu’on enfile ce chandail. En ayant perdu les trois derniers Championnats du monde, on sait qu’il faut se lever. C’est à notre tour. On s’en va vers notre cinquième médaille et on sait que toutes les pionnières de ce programme se sont battues et défoncées pour apporter ces médailles. Il y a de la pression, mais une belle pression. À nous de la prendre et de travailler pour en ramener une autre », a assuré la capitaine canadienne.

L’ÉPREUVE PHARE ?

Par ailleurs, le hockey féminin pourrait devenir l’épreuve phare des Jeux olympiques de Pyeongchang si Gary Bettman persiste à ne pas vouloir y envoyer les joueurs de la LNH. C’est du moins l’opinion de l’entraîneur des Titans de Limoilou et membre du comité organisateur du match, Pascal Dufresne.

« Au point de vue du sport collectif, c’est l’équipe nationale qui va devenir la plus importante, croit-il. On l’a vécu il y a quatre ans, le Cégep [Limoilou] a arrêté de bouger. Quand Marie-Philip a marqué son but, l’édifice s’est mis à trembler. Il faut être conscients qu’il y a une bonne base d’amateurs de hockey féminin. »

Les dames à l’honneur

Le match du 22 octobre marquera le début d’une période de deux semaines qui se voudra entièrement consacrée au hockey féminin dans la Vieille Capitale.

Le week-end suivant le match entre le Canada et les États-Unis, la rencontre des étoiles du réseau collégial féminin sera présentée à l’Arpidrome de Charlesbourg, ainsi qu’un programme double mettant en vedette une rencontre des Titans de Limoilou, suivi d’un match entre les Carabins de Montréal et les Stingers de Concordia.

Un colloque destiné aux entraîneurs de hockey féminin sera également organisé.

Tout ça, pour mettre la table au Championnat canadien des moins de 18 ans, qui se tiendra au Pavillon de la jeunesse, du 1er au 5 novembre.

Cette quinzaine tout hockey féminin se voudra un exemple de la popularité grandissante du sport au Québec et au Canada, assure Pascal Dufresne, entraîneur des Titans de Limoilou et membre du comité organisateur du match du 22 octobre, mais aussi du Championnat canadien.

«Ils ont donné beaucoup de visibilité au hockey féminin chez Hockey Canada. Juste à Limoilou, il y a dix ans, on prenait toutes les filles qui se présentaient à notre camp d’entraînement. Aujourd’hui, on en retranche une trentaine par année», mentionne celui qui espère voir entre 10 000 et

12 000 spectateurs se déplacer au Centre Vidéotron pour le match Canada­­–États-Unis du 22 octobre.

BILLETS ABORDABLES

Afin de s’assurer d’une bonne foule, d’ailleurs, et de ne pas répéter certains épisodes moins heureux des dernières années, Hockey Canada et le comité organisateur ont fixé le prix des billets à 25 $ pour les adultes, et 20 $ pour les enfants de 16 ans et moins.

Une prévente pour les membres de «Première place» aura lieu ce matin à 10 h. À noter que l’accès à cette rencontre sera inclus aux détenteurs de billets de saison des Remparts de Québec pour la saison 2017-2018. Ces derniers bénéficieront aussi d’une prévente pour se procurer des billets supplémentaires, à 14 h aujourd’hui.

La vente au public débutera le mardi 4 juillet à midi.