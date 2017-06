Un événement où l’entraide et la générosité sont à l’honneur

Les membres de l’équipe d’athlétisme du Rouge et Or mettent la main à la pâte dans le cadre des Olympiques spéciaux.

Pendant que l’entraîneur Sylvain Cloutier veille du haut de son perchoir au bon déroulement des différentes courses, huit de ses coureurs agissent comme officiels aux abords de la piste d’athlétisme du PEPS. Du lot, on retrouvait Yves Sikubwabo et Emmanuel Boisvert, deux visages bien connus chez le Rouge et Or.

Si la tâche n’a rien de nouveau sur le fond pour cet habitué dans l’organisation de courses, tant civiles, scolaires, qu’universitaires, c’est la première fois qu’il œuvre auprès des athlètes vivant avec une déficience intellectuelle.

La différence majeure selon lui est l’entraide que l’on peut voir entre les athlètes. Si ceux-ci rêvent tous d’une médaille, ils prennent aussi bien soin d’aider leurs prochains quand la situation l’exige durant l’effort.

« C’est une gestion différente et c’est un peu plus amical comme compétition. J’ai déjà vu quelqu’un arrêter 10 m avant l’arrivée pour attendre l’autre personne qui avait quelque chose. On ne verrait jamais ça dans une compétition d’athlétisme régulière. »

Cérémonie d’envergure

Comme il l’avait promis, le comité organisateur n’a pas lésiné sur les moyens pour la cérémonie d’ouverture qui a officiellement marqué le coup d’envoi des Jeux, les plus gros de toute l’histoire des Olympiques spéciaux provinciaux, jeudi soir, au stade couvert du PEPS.

Accompagnés par leurs entraîneurs et les membres des délégations de toutes les régions du Québec, les 802 athlètes ont défilé l’un derrière l’autre en présence de nombreux corps policiers et de l’orchestre du Service de police de la Ville de Québec.

Marraine des Olympiques spéciaux, Annie Pelletier a insufflé une dose de motivation aux athlètes durant la soirée. Et Alex Harvey a livré ses encouragements sur vidéo à titre de porte-parole.

Le maire Régis Labeaume faisait aussi partie des dignitaires, lui qui a rappelé en matinée toute l’importance de cet événement, qui était en péril en avril avant d’être sauvé.