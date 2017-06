Une chance de transmettre sa passion pour Magali Harvey

La Québécoise Magali Harvey a été nommée jeudi entraîneuse-chef de l’équipe de rugby des Martlets de l’Université McGill. Une opportunité pour elle de pouvoir transmettre sa passion.

«Je viens d’emménager à Montréal et je me cherchais un projet dans lequel je serais passionnée. Je discutais avec une de mes coéquipières pendant la tournée en Nouvelle-Zélande, qui m’a mentionné que McGill cherchait un entraîneur, a expliqué Harvey en conférence téléphonique. C’est une opportunité que j’ai trouvé intéressante.»

Malgré une saison de rugby universitaire très courte, environ deux mois, les Martlets ont offert un contrat d’un an avec une possibilité de renouvellement à Harvey. Elle sera donc en charge du recrutement des joueuses, mais pour l’instant, elle doit trouver le personnel d’entraîneurs qui l’épaulera.

«J’ai déjà été invitée pour donner des pratiques, mais c’est la première fois que je vais avoir le temps d’entraîner une équipe et que cette équipe est la mienne, avec mon plan de jeu et mes idées. Par contre, je n’ai jamais recruté donc cela va être une nouvelle expérience pour moi», a avoué la Québécoise.

«Aussi, je suis une arrière, une joueuse de plus petit gabarit. Je ne suis pas une spécialiste des avants, les joueuses plus costaudes, donc il va me falloir un entraîneur qui connaît vraiment cette position.»

Inspirée par la Nouvelle-Zélande

Harvey a obtenu une certification de niveau 2 avec le Waikato Rugby Union en Nouvelle-Zélande. Ce voyage de sept mois lui a permis de déterminer quel genre d’entraîneuse elle allait être.

«La perception du rugby en Nouvelle-Zélande et celle au Canada est très différente. En Nouvelle-Zélande, on a plus tendance à donner les outils aux joueurs, afin qu’ils excellent, alors qu’au Canada on a tendance à leur dire exactement ce qu’ils doivent faire. Cette observation m’a ouvert l’esprit et m’a aidée à penser à mon approche qui sera un mélange des deux », a expliqué la nouvelle entraîneuse.

Alors que les Martlets ont terminé leur pire saison depuis le lancement du programme avec une seule victoire et six défaites en sept matchs, la Québécoise aura la tâche de redresser l’équipe et devra penser à une stratégie.

«Pour l’instant, j’ai une idée en tête, mais je ne veux pas la dire, car cela va dépendre de mon équipe. Trop souvent, il y a des entraîneurs qui ont des stratégies dès le départ et qui ne s’ajustent pas en fonction de leur équipe. Avant de dévoiler ma stratégie, j’aimerais rencontrer mon équipe, voir nos forces et nos faiblesses.»

L’athlète de 26 ans remplacera Matthew Stephens, qui a remis sa démission après quatre années passées à la barre de la formation montréalaise.

Entraîneuse, mais toujours joueuse

Magali Harvey ne met pas un terme à sa carrière. Elle a d’ailleurs participé à une tournée de trois matchs du 9 au 17 juin avec l’équipe canadienne et attend la convocation officielle pour confirmer sa participation à la Coupe du monde de rugby à 15 au mois d’août.

«Normalement, je vais partir pour la Coupe du monde du 27 juillet au 26 août. Je vais rater cinq jours de notre camp de préparation avec les Marlets, mais j’ai des entraîneurs assistants qui vont savoir exactement ce que je veux.»

La joueuse qui a aidé l’équipe canadienne de rugby à 15 à remporter une médaille d’argent à la Coupe du monde de 2014, et qui avait été élue joueuse internationale de l'année par l'International Rugby Board à la fin du tournoi, va continuer à jouer à 15.

«En ce moment, retourner au rugby à sept ce n’est pas pour moi. Mais avec l’équipe à 15, on a plus de temps et je ne pense pas que devenir entraîneuse va m’empêcher de m’améliorer en tant que joueuse. Au contraire, cela va m’aider à observer plus le jeu et à le comprendre davantage ce qui va me permettre d’apporter plus à l’équipe nationale.»

Harvey a déjà un beau palmarès, qui compte notamment une médaille d’argent à la Coupe du monde de rugby à sept de 2013, et deux médailles de bronze à celles de 2012 et de 2015. Elle a aussi remporté l'or aux Jeux panaméricains de 2015.