Une photo avant/après de Carolane de «Barmaids» fait réagir

Si une chose est certaine, c’est que Carolane de l’émission Barmaids est une jeune femme authentique. Totalement assumée, la vedette de la téléréalité diffusée sur les ondes de MusiquePlus a révélé à ses abonnés Facebook qu’elle avait augmenté sa moue avec des injections aux lèvres.

Fière du résultat, Carolane n’a pas hésité à partager cette transformation à la mode sur le réseau de partage affichant une photo de type avant/après. N’en fallait pas plus pour que le web s’enflamme et commente l’initiative de la pétillante barmaid. «Les commentaires de marde. Déc*lisse», a-t-elle écrit, probablement en effectuant un petit ménage sous la publication.

It’s a wrap!

Le tournage de la deuxième saison de Barmaids tire à sa fin. Jessica, qui partage la vedette à l’écran avec Maryline, Rachel, Carolane, Sandrine et maintenant aussi avec Ann-Gaël, Vanessa et Eve, l'a annoncé avec émotion, dans un touchant message adressé à ses nouvelles copines.

«Il y a un an je me lançais dans cette aventure incroyable qu'est Barmaids... Pour moi c'était au départ des filles très différentes, une amitié improbable et un léger sentiment de doute. Hier c'était un des derniers tournages de la saison 2 et j'ai eu un petit pincement au cœur, car Barmaids pour moi aujourd'hui c'est de bonnes amies, des leçons de vie et un message d'ouverture et de tolérance!», écrit la jeune femme qui avoue avoir appris énormément sur elle.

En attendant la suite de cette télésérie controversée, diffusée à la fin du mois d’août, voici quelques photos des tournages de la 2e saison, récupérées sur les réseaux sociaux des barmaids les plus célèbres du Québec.

