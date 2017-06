Une série jazz au Petit Champlain

Quelques jours avant le début du Festival d’été, le Théâtre Petit Champlain lancera une toute nouvelle série Jazz, avec quatre concerts en huit soirs mettant en vedette Halie Loren, Ariel Pocock, Morgan James et Ranee Lee.

Codirecteur artistique de l’événement avec Anne Dubé, directrice de la programmation du Théâtre Petit Champlain, Simon Couillard, d’Arté Boréal, est conscient de l’audace de cette série qui sera lancée ce soir avec l’Américaine Halie Loren.

« Oui. Il y a une certaine audace de présenter une série avec deux spectacles qui tombent en plein Festival d’été, mais c’est un beau test. J’ai l’impression qu’il va y avoir une suite », a-t-il fait remarquer.

Le codirecteur mentionne qu’il n’y a plus de série consacrée au jazz à l’intérieur du Festival d’été, comme ce fut le cas, il y a quelques années, avec des concerts qui étaient présentés au défunt Largo Resto-Club.

Musique universelle

« Le jazz est une musique universelle. Il y a beaucoup de touristes qui viennent à Québec et j’ai l’impression qu’il va y avoir du monde à la porte. Je pense qu’il y a plein d’amateurs qui vont y trouver leur compte », a-t-il indiqué.

Simon Couillard précise que cette série s’est articulée autour de la venue d’Ariel Pocock à Québec le 2 juillet.

« J’ai eu des discussions avec Anne et c’est comme ça que l’idée de présenter un événement estival annuel a vu le jour », a-t-il expliqué.

Halie loren lance le bal

La série Jazz club d’été débute vendredi avec Halie Loren. La chanteuse originaire de l’Alaska mène une carrière internationale qui l’a menée au Japon, en Corée du Sud et en Italie.

L’Américaine Ariel Pocock, considérée comme une étoile montante de la scène jazz, présentera, le 2 juillet, les chansons de son album Living in Twilight, enregistré l’hiver dernier.

Morgan James montera sur les planches du Petit Champlain le 6 juillet avec une soirée pop, funk, jazz et R & B. La chanteuse, issue de la prestigieuse Juilliard School, a participé à plusieurs comédies musicales sur Broadway avec les Motown: The Musical, Godspell et The Addams Family.

La série se terminera le 7 juillet avec la chanteuse canadienne Ranee Lee, originaire de Brooklyn.

On peut obtenir plus d’informations en navigant sur le site theatrepetitchamplain.com.